Seda Bakan'dan anlamlı terör paylaşımı

"Bana Sevmeyi Anlat" dizisinde rol alan oyuncu Seda Bakan Erel, bu akşam saatlerinde İzmir'de 1 polis ve 1 adliye çalışanın şehit olduğu terör saldırısının ardından Instagram hesabından uzun bir mesaj paylaştı.

Magazin - 05 Ocak 2017 22:46
Seda Bakan'dan anlamlı terör paylaşımı
İzmir adliyesine katliam yapmaya gelen teröristler şehit polis Fethi Sekin'in kahramanca müdahalesi sayesinde emellerine ulaşamadı. Bomba var diyerek çevresini uyaran polis memuru Fethi Sekin, teröristlerin üzerine giderek mermisi bitene kadar çatıştı. Kahraman polisimiz bir teröristi öldürürken diğer hainin kurşunları hedef olarak şehit oldu. İki kaleşnikof tüfek, ayrıca 8 adet RPG-7 fişeği, 8 adet el bombasıyla İzmir Adliyesi'ne katliam yapmaya gelen teröristlere fırsat vermeyen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in kahramanca hareketi tüm Türkiye'yi etkiledi.

Vatandaşların, kahraman polisimiz Fethi Sekin hakkındaki sosyal medya paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi. Ünlü oyuncu Seda Bakan da şehit polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını paylaşırken o karenin altına çok anlamlı bir mesaj yazdı.

İşte Seda Bakan'ın o mesajı;

"Her gün ölüyoruz. Bu güzel ülkenin çok güzel insanlarını kaybediyoruz arka arkaya. Ölene kadar isimlerini, hikayelerini, hayatlarına dair hiçbir şeyi bilmediğimiz insanlar.. Sonra hikayelerini duyuyor, okuyor, izliyor ve perişan oluyoruz. İsimler ve hikayeler değişiyor ama durum aynı! Belki daha önce yanlarından geçtik fark etmeden ya da yarın belki birileri bizim yanımızdan geçmiş olacak ve hikayemizi okuyup üzülecek... Bu mu ? Bu mudur artık alışmamız gereken acı gerçek ? Fethi Sekin seni tanımadan sevdik ve seni tanımadan kaybettik. Başınız sağ olsun. İzmir başımız sağ olsun Türkiye."

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