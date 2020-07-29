Seda Bakan'ın kızıyla eğlenceli dansı...

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan, kızıyla eğlenceli dansını sosyal medyadan paylaştı.

29.07.2020 15:56 Magazin

Seda Bakan'ın kızıyla eğlenceli dansı... Yeni sezonda Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da rol alacak olan oyunu Seda Bakan şu sıralar ailesiyle tatil yapıyor. Bir yandan yeni rolü Ferda'ya hazırlanan oyuncu diğer yandan kızına zaman ayırarak onunla keyifli vakitler geçiriyor. Bu anlardan bazılarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

Seda Bakan, son olarak kızıyla eğlenceli dansını paylaştı. İşte büyük beğeni toplayan o video:

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