Seda Sayan, Ezgi Mola'ya sordu: "Evlilik ne oldu?"

Bir süredir işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola sık sık evlilik haberleriyle gündeme geliyor. Ayrıca magazin muhabirleriyle her rastlaştığında da evlilik sorularına maruz kalıyor. Oyuncuya bu kez evlilik sorusunu gazeteciler değil, Seda Sayan sordu.Ezgi Mola sevgilisi Musafa Aksakallı ile tatil pozunu, "İnanılmaz, Mustafa bey yanımda" notuyla Instagram'dan paylaştı. Seda Sayan ikilinin fotoğrafının altına, "Evlilik ne oldu e hadi artık" diye yazdı. Mola ise, Sayan'a "Bacım ortalık karışık sorma" yanıtını verdi.