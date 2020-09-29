Seda Sayan, yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Yaptırdığı operasyonları gizlemeyen Sayan, operasyon sonrası kendini videoya çekti. Yüzüne yaptırdığı estetiği gösteren Seda Sayan, o anları ise sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
'Fransız askısı' yaptıran Sayan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı.
İşte o anlar:
Seda Sayan yüzünü gerdirdi, paylaştığı video olay oldu!
Şarkıcı Seda Sayan, ‘Fransız askısı’ adlı yöntemle bir kez daha yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki Sayan, estetik operasyonu sonrasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
29.09.2020 10:14 Magazin