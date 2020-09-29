Seda Sayan yüzünü gerdirdi, paylaştığı video olay oldu!

Seda Sayan, yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Yaptırdığı operasyonları gizlemeyen Sayan, operasyon sonrası kendini videoya çekti. Yüzüne yaptırdığı estetiği gösteren Seda Sayan, o anları ise sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.'Fransız askısı' yaptıran Sayan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı.İşte o anlar: