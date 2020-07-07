Seda Sayan'la Berkay'ın Bodrum buluşması!

Seda Sayan, Bodrum'da Berkay ve ailesiyle bir araya geldi.

07.07.2020 18:31 Magazin

Seda Sayan'la Berkay'ın Bodrum buluşması! Seda Sayan Bodrum’da eşi ve çocukları ile teknede tatil yapan Berkay ile bir araya geldi. Aileyle beraber vakit geçiren Seda Sayan, ünlü çiftin büyük kızı Arya hatıra fotografı çektirdi.


Seda Sayan'la Berkay daha sonra ünlü aranjör Alper Atakan ve vokalisti Halil Polat ile yemekte bir araya geldi. Halil Polat, Alper Atakan’ın düzenlemesini yaptığı şarkısını ilk defa dinletti.

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