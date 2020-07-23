Sedef Avcı: "Her yaz rüyalarıma girerdi"

Karantina dönemini eşi ve çocuğuyla birlikte evinde geçiren ve takipçilerine bu süre zarfında yapabilecekleri spor ve kültürel aktiviteler konusunda fikirler de veren Sedef Avcı, normalleşme süreciyle birlikte soluğu tatilde aldı.Şimdilerde ailesiyle birlikte Dikili’de çocukluk yıllarının geçtiği yerlerde olan Sedef Avcı, deniz kenarında kumla oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve takipçilerini yıllar öncesine götürdü.“1 yaşımdaydım bu sahile geldiğimde. Bütün çocukluğum burada geçti. Her yaz okul kapandığında rüyalarıma girerdi. Annemlere yalvarırdım beni dedemlere hemen bırakın diye. Çocukluğumun en güzel günleriydi. Hala şükrediyorum o günleri yaşadığıma. Dün Can da aynı benim gibi mutluydu o kumsalda. Ben de O'nunla çocukluğuma döndüm. Binlerce şükür o güzel günlere”(Kaynak: sozcu.com.tr)