Sefirin Kızı sezon finali tarihi belli oldu!

Star ekranlarında her Pazartesi yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. En son 6 Mart tarihinde yayınlanan ardından corona virüs salgını nedeniyle setlere ara veren dizi için tarih belli oldu. İşte detaylar…Sefiri Kızı dizisi için son duruma bakılarak Mayıs ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor. Çekimlerin başlamasının ardından dizi 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.(Kaynak: sozcu.com.tr)