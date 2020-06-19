Sefirin Kızı sezon finali yapıyor! Fragman yayınlandı!

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Beren Gençalp ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Sefirin Kızı dizisi ekrana gelecek yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Sefirin Kızı 17. Bölüm Sezon Finali fragmanı yayınlandı. Oldukça ses getiren fragman sosyal medyada da oldukça fazla adından söz ettirdi.