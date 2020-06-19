Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Beren Gençalp ve Uraz Kaygılaroğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Sefirin Kızı dizisi ekrana gelecek yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Sefirin Kızı 17. Bölüm Sezon Finali fragmanı yayınlandı. Oldukça ses getiren fragman sosyal medyada da oldukça fazla adından söz ettirdi.
İşte Sefirin Kızı 17. Bölüm Fragmanı (Sezon Finali):
Sefirin Kızı sezon finali yapıyor! Fragman yayınlandı!
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sete çıkmayan Sefirin Kızı dizisi, geçen pazartesi günü yeni bölümüyle ekrana geldi. Bu hafta sezon finaline gidecek olan dizinin 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
19.06.2020 13:52 Dizi Galeri