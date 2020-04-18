Sefirin Kızı'nın Kavruk'u şaşırttı! Yeni imaj!

Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Neslihan Atagül gibi oyunculardan kurulu kadrosuyla dikkat çeken Sefirin Kızı dizisinde "Kavruk" karakterine hayat veren Edip Tepeli imaj yeniledi. Koronavirüs nedeniyle dizi çekimlerine verilen aranın ardından eşi Ayşecan Tatari ile ev karantinasında olan oyuncu, uzayan saçlarına ilginç bir çözüm buldu.Bu konuda eşinden yardım isteyen Tepeli, tıraş sonrası fotoğrafını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncu, yayınladığı fotoğrafa, "Ben: Saçımı sen mi kessen? Ayşe: Daha fazla konuşma" notunu düştü.