Pazartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi karantina döneminde tatile girmişti. Normalleşmenin ardından dizinin çekimleri yeniden başlamış fakat bir kaç bölüm sonra sezon finali yapılarak ekrana veda etmişti.
Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül’ün başrollerinde yer aldığı diziden yeni bir fragman geldi.
İşte Sefirin Kızı'nın yeni bölüm fragmanı:
'Sefirin Kızı'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül’ün başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı’nın yeni sezon fragmanı yayınlandı.
21.08.2020 16:50 Dizi Galeri