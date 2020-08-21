'Sefirin Kızı'nın yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Pazartesi akşamları Star TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi karantina döneminde tatile girmişti. Normalleşmenin ardından dizinin çekimleri yeniden başlamış fakat bir kaç bölüm sonra sezon finali yapılarak ekrana veda etmişti.Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül’ün başrollerinde yer aldığı diziden yeni bir fragman geldi.