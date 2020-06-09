Sefirin Kızı'nın yeni tanıtımı ekran başına kilitledi!

Sefirin Kızı, yeniden ekrana dönmek için gün sayarken yayınlanan 16’ncı bölüm tanıtımı büyük ses getirdi. Dizinin hayranları, merakla bekledikleri tanıtımı karşılarında görünce sosyal medya hesaplarından binlerce yorum yaptı. Aynı zamanda dün akşam yayınlanan özel bölüm, herkesi ekran başına kilitledi.Sefirin Kızı yeni bölümüyle Pazartesi 20.00 'de Star'da!