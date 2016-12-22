Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında 'yerliler' kazandı

Şehitlere Saygı maçı ile Türkiye Futbol Ligi'ndeki Yerli ve Yabancı yıldız futbolcular bir araya geldi. Karşılaşmayı 4-3 yerli yıldızlar kazandı. Vodafone Arena'da 30'ar dakikadan oynanan Yıldızlar karması maçından elde edilecek olan bütün gelir, Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden tüm şehit ailelerine bağışlanacak.

Futbol - 22 Aralık 2016 22:05

Son dönemde yaşanan terör olaylarına karşı Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katıldığı "Şehitlere Saygı Maçı" yapıldı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılan maç, Vodafone Arena'da oynandı.



SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stad çevresinde iki ayrı arama noktası oluşturuldu. İlk arama noktasında, üst araması yapıldı. Stad girişinde kurulan ikinci arama noktasında da, bir aramadan daha geçirilenler içeriye alındı.



50 MİLYON 630 BİN LİRA TOPLANDI

Müsabakada elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla Beşiktaş ve Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak. "Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması" dayanışma maçı vesilesiyle, şehit aileleri için 50 milyon 630 bin Türk Lirası toplandı.

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