Seks düşünüyorlar!

Yüzde 48’i erken boşalma sorunu yaşıyor. Gerisi ortalama 15 dakika dayanabiliyor.

Gecce Erkek - 23 Aralık 2016 17:43

Erkeklerin yüzde 31’i kadınların fiziğinden etkileniyor. Yüzde 3’ü ise zekasından.





Sağlıklı bir erkek yaşamı boyunca 1 trilyon adet sperm boşaltıyor. Bu 17 litreye bedel. Evli erkek haftada 2.4 kez seks yapıyor. Bekar erkek 2, sevgilisiyle yaşayan erkek 3 kez. Erkeklerin yüzde 53’ü tanımadığı biriyle seks yapmayı hedefliyor.

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