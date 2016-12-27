Seks hayatınız bitti mi?

Seks hayatınız bittiyse size bir kaç tavsiyemiz var...

Cinsellik - 27 Aralık 2016 18:39
Seks hayatınız bitti mi?
Seks hayatınız bittiyse işinize yarayacak tavsiyeler...

*Seks öncesi konuşun
*Eski günlerinizi anın
*Farklılıklarınızı anlayın ve saygı duyun
*Sessizlik ruh halinizi etkilemesin
*Konuşmak için doğru zamanı bekleyin
*Konuşmalarınızı doğru zamanda bitirin
*Doğru tarihler ve geceleriniz olsun
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Seks

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

CİNSELLİK HABERLERİ

  • Seks korkuları
  • İlişkiyi güzelleştiren seks
  • Cinsel hayatınız yok olmasın
  • Seks mi sevişmek mi?
  • Bu hastalık ilişki bitiriyor!
  • Çocuk aşkı öldürür mü?
  • Doğru pozisyonla bulun!
  • Ağrılı cinsel ilişkinin nedenleri
  • Doğum sonrası cinsellik
  • Orgazmın faydası!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!