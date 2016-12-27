Seks hayatınız bittiyse işinize yarayacak tavsiyeler...
*Seks öncesi konuşun
*Eski günlerinizi anın
*Farklılıklarınızı anlayın ve saygı duyun
*Sessizlik ruh halinizi etkilemesin
*Konuşmak için doğru zamanı bekleyin
*Konuşmalarınızı doğru zamanda bitirin
*Doğru tarihler ve geceleriniz olsun
Seks hayatınız bitti mi?
Seks hayatınız bittiyse size bir kaç tavsiyemiz var...Cinsellik - 27 Aralık 2016 18:39
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