Seks hayatınız bitti mi?

Seks hayatınız bittiyse size bir kaç tavsiyemiz var...

Cinsellik - 27 Aralık 2016 18:39

Seks hayatınız bittiyse işinize yarayacak tavsiyeler...



*Seks öncesi konuşun

*Eski günlerinizi anın

*Farklılıklarınızı anlayın ve saygı duyun

*Sessizlik ruh halinizi etkilemesin

*Konuşmak için doğru zamanı bekleyin

*Konuşmalarınızı doğru zamanda bitirin

*Doğru tarihler ve geceleriniz olsun

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