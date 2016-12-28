Seks korkuları

Erkek ve kadınların katıldığı dev ankette seks sırasında yaşanılan korkular ortaya çıktı!

Cinsellik - 28 Aralık 2016 18:10
Seks korkuları
Seks sırasında enfeksiyon kapma riski
Yırtık prezervatiflerin gebeliğe davetiye çıkartması
En doğal halinizle yanı çıplakken beğenilmeme korkusu
Seks sonunda yataktan memnuniyetsiz ayrılmak
İyi bir partner olamamak
Seks sonrasındaki garip his
Seks sırasındaki istemsiz vücut hareketleri
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