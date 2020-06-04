Selda Bağcan’ın ”40 Yılın 40 Şarkısı” serisinin, ikincisi çıktı…

Bu albüm, sanatçının 1971’de başlayan sanat hayatında, muhteşem sesi ve olağanüstü yorumuyla seslendirdiği, tamamı hit olmuş eserlerden ve sanatçının özenle seçtiği şarkılarından oluşmaktadır.CD ve LP nin birincisinde Rock Müzik, ikincisinde de Türkülerimiz, özellikle deyişlerimize yer veren sanatçı, bazı şarkılarının da ikinci versiyonunu yayınladı.Biz, sevenlerini en çok sevindirecek olay ise; Amerika’da“ Dünya Müziğinde Efsane 81 Kadın Şarkıcı” arasında olan ve “Rolling Stones Dergisi” nin “100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali” listesinde yer alan sanatçımızın biyografisi ile 40 Yıllık müzik ve siyasal yaşamının - kronolojik olarak - anlatıldığı dökümanların bulunduğu albüm kitapçığı olacak. Çünkü; efsane olmuş bir sanatçının yıllara damgasını vuran çalışkanlığı, tutkusu ve halkına olan aşkının gözler önüne serilmesi, sevenlerine ilham vereceği kanaatindeyiz.Selda Bağcan, yüreğinin sesiyle, halkının Anadolu’dan yükselen çığlıklarını bütün dünyaya duyurmakla kalmamış, binlerce yıllık halk türkülerini farklı olmasına rağmen dokusunu hiç bozmadan çağdaş bir yorumla dile getirmiştir.Yaşamının en zor anlarında bile -Bütün yaşamımı ve yeteneklerimi ayrıca şarkılarımı, dünyadaki adaletsizliğin bitmesi ve evrensel barışı sağlamak için kullanacağım-diyerek and içen sanatçı, genç müzisyen ve Dj ‘ler ile dünya sanatçılarına ilham kaynağı ve rol model olmuştur.Dünyaca ünlü, efsane ses Selda Bağcan’ın 40 Yıllık müzik serüvenini anlatan “40 Yılın 40 Şarkısı” albümlerinin çok özel bir başyapıt olarak, müzik severlerin diskoteğinde ve gönlünde seçkin bir yeri olacağına inanıyoruz.“Galaksinin Parlayan Yıldızı”, pandemi öncesinde davet edildiği dünyanın en önemli festival sahnelerine çıkmakta, yurtiçinde ve yurt dışındaki konserlerine ara vermeden devam etmekteydi.Sevenleriyle tekrar buluşacağı anı özlemle bekleyen sanatçı, onlarla ayrı kalmaya dayanamadığını ve bu özel dönemde bir ilke imza atarak, karantina döneminde halkına bu albümünü armağan ettiğini açıkladı.