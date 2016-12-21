Selen Soyder, Can Yaman’ı mahkemeye verdi!

“Hangimiz Sevmedik” dizisinin başrol oyuncuları Selen Soyder ile Can Yaman arasında çıkan kriz, yargıya taşındı.

Dizi - 21 Aralık 2016 22:00
Selen Soyder, Can Yaman’ı mahkemeye verdi!
“Neşeli Günler” filminin devamı olarak çekilen “Hangimiz Sevmedik” dizisinin başrol oyuncuları Selen Soyder ile Can Yaman arasında sette çıkan kriz magazin gündemine yansımıştı. İkilinin arasında büyük bir tartışma çıktığı ve birbirlerine bardak fırlattığı iddia edilmiş, bunun üzerine Soyder’in koruma tuttuğu söylenmişti.

'Hangimiz Sevmedik' setinde büyük kavga

'Hangimiz Sevmedik' setinde büyük kavga



Yaman tarafından herhangi bir açıklama gelmezken, Soyder’in bağlı olduğu Icon ajans konuya açıklık getirdi. Basın açıklaması yapan ajans, olayların çıkış kaynağının Can Yaman olduğunu, sette kontrolsüz ve saldırgan tavırlar sergilediğini iddia etti.

Selen Soyder, sete korumayla gitmeye başladı!

Selen Soyder, sete korumayla gitmeye başladı!



YARGIYA İNTİKAL ETTİ

İşte o açıklama:

"Tüm set ekibinin de tanık olduğu bu uygunsuz tavırlar doğrudan oyuncumuz Selen Soyder'i de hedef aldığında bu durum kabul edilmez bir boyuta ulaşmış ve doğrudan yargıya intikal ettirilmiştir."

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Kaynak:haberturk.com
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