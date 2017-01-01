Selen Soyder'in yerine o isim geldi!

Hangimiz Sevmedik'ten olaylı bir şekilde ayrılan Selen Soyder'in yerine Sezgi Sena Akay geldi.

Dizi - 01 Ocak 2017 16:00
Selen Soyder'in yerine o isim geldi!
Rol arkadaşı Can Yaman'la kavga ettikten sonra "Hangimiz Sevmedik" dizisinden ayrılan Selen Soyder'in yerini Sezgi Sena Akay alıyor. Yapımcı şirket, 2012'de önce Best Model Of Turkey, ardından Best Model Of The Word'de birinci seçilen Akay'la anlaştı.

Set kavgasında şok iddia

Set kavgasında şok iddia



'Hangimiz Sevmedik'ten şoke eden karar

'Hangimiz Sevmedik'ten şoke eden karar



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