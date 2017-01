Selen Soyder'in yerine o isim geldi!

Dizi - 01 Ocak 2017 16:00

'Hangimiz Sevmedik'ten şoke eden karar

Rol arkadaşı Can Yaman'la kavga ettikten sonra "Hangimiz Sevmedik" dizisinden ayrılan Selen Soyder'in yerini Sezgi Sena Akay alıyor. Yapımcı şirket, 2012'de önce Best Model Of Turkey, ardından Best Model Of The Word'de birinci seçilen Akay'la anlaştı.