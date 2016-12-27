Selfie'yi çekti, müjdeyi verdi

"3 Adam" programının sunucularından oyuncu İbrahim Büyükak önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Magazin - 28 Aralık 2016 04:00
Selfie'yi çekti, müjdeyi verdi
Şu sıralar program dışında pek bir şey yapmadığını söylen İbrahim Büyükak, programın skeç çekimine gitmeden önce program ekibindeki bir arkadaşı için alışverişe geldiğini söyledi. Önümüzdeki yaz aylarında hem nişanlısı ile evlenmeyi planladıklarını hem de bir sinema filmi çekebileceklerini belirten İbrahim Büyükak, hayranlarını da kırmayarak selfie çekme isteklerini geri çevirmedi.

İbrahim Büyükak aşka geldi!

İbrahim Büyükak aşka geldi!



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