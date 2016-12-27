Selfie'yi çekti, müjdeyi verdi

Magazin - 28 Aralık 2016 04:00

İbrahim Büyükak aşka geldi!

Şu sıralar program dışında pek bir şey yapmadığını söylen İbrahim Büyükak, programın skeç çekimine gitmeden önce program ekibindeki bir arkadaşı için alışverişe geldiğini söyledi. Önümüzdeki yaz aylarında hem nişanlısı ile evlenmeyi planladıklarını hem de bir sinema filmi çekebileceklerini belirten İbrahim Büyükak, hayranlarını da kırmayarak selfie çekme isteklerini geri çevirmedi.