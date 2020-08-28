Selin Ciğerci'den kapak gibi cevap!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra'yla birlikte denizde çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ünlü fenomene bir takipçisi “Yazık sana üzülüyorum sana Selin haline bak tipine bak" diye yazdı. Ciğerci bu yoruma şu yanıtı verdi:"Üzül aşkım şu an Göcek'teyim, tatildeyim. Keyif yapıyorum, şu an sana mesaj yazarken dondurmalı sufle yiyorum. Futbolcu dünya yakışıklısı kocamla birlikteyim, Türkiye’de en çok satan kozmetik firmasının sahibiyim. 36 yaşındayım gayet kadın kadın balık gibi kaymak gibi fiziğim var sağlığımda yerinde.. Ve bu sene en çok vergi ödeyen kadınlar arasındayım. Ülkemin ve dünyanın en güzel kadınıyım”