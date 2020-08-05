Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra çocuklarına verecekleri isimleri açıkladı!

Sorgu Odası programında Gökhan Çıra, Ertem Şener’in sorularına çarpıcı yanıtlarda bulunarak ‘İLK KEZ’ konuştu. Eski futbolcu Gökhan Çıra, Fatih Terim’den özür diledi. "Görsem elini öperim, çok özür dilerim" diye konuşmasına devam etti.Selin Ciğerci’nin hayatını film yapma projesinden bahsetti. Evlilikleri, aileleri, işleri ve çocukları için konuşan Gökhan Çıra, çocuklarının isimlerini açıkladı; Saadet ve Yiğit diyerek Sorgu Odası’nda Ertem Şener’e açıklamalarda bulunmaya devam etti.