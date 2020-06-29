Selin Demiratar'dan sürpriz evlilik!

Atv'de yayımlanan Huzur Sokağı adlı dizinin ardından uzun yıllar boyu ekranlardan uzak kalan Selin Demiratar, bir süredir beraber olduğu iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyordu.İlişkilerini basından uzak tutan çift, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Günaydın'ın haberine göre, Demiratar ve Çebi çifti, Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.Huzur Sokağı ve Acı Hayat gibi başarılı yapımlarda rol alan 37 yaşındaki Selin Demiratar ile Mehmet Ali Çebi arasında 10 yaş var. Öte yandan Çebi'nin daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu vardır. (Kaynak: sabah.com.tr)