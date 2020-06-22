'Sen Çal Kapımı' dizisinde flaş değişiklik!

Başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı’nın yeni yönetmeni Altan Dönmez oldu. İlk bölümünü Yusuf Pirhasan’ın çekeceği dizinin senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor.“Sen Çal Kapımı”nın kadrosunda Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Bige Önal, Melisa Döngel, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Anıl İlter, Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Çıtanak, İsmail Ege Şaşmaz, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.