Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünden 2. tanıtım videosu da yayınlandı.
İşte Sen Çal Kapımı 2. Bölüm 2. Fragmanı:
SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?
Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
'Sen Çal Kapımı' dizisinden yeni tanıtım geldi!
FOX’un yeni dizisi “Sen Çal Kapımı”nın 2. bölüm 2. tanıtım videosu yayınlandı. “Sen Çal Kapımı”, yeni bölümüyle 15 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de FOX'ta.
13.07.2020 11:53 Dizi Galeri