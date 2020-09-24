'Sen Çal Kapımı' dizisine flaş transfer!

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi 'Sen Çal Kapımı'ya yeni bir oyuncu transfer oldu. Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı dizinin kadrosuna Pamir Pekin de katıldı.Altan Dönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu MF Yapım imzalı 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Pamir Pekin'in nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu.