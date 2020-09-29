'Sen Çal Kapımı' dizisine yeni oyuncu!

Efe Akman karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Ali Ersan Duru, dizinin 13. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.İtalya’da yaşayan başarılı bir peyzaj mimarı olan Efe Akman karizmatik, kibar, akıllı ve tam bir centilmen karakter olarak öne çıkacak.Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.FOX’un sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı”, her Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.