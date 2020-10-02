'Sen Çal Kapımı' oyuncularının dansı olay oldu!

Fox TV'de ekrana gelen 'Sen Çal Kapımı' dizinin oyuncuları Başak Gümülcinelioğlu ve Sarp Bozkurt, reyting başarısını yaptıkları dansla kutladı. Sette karavanda yapılan dansın videosunu sosyal medyada paylaşan ikiliye beğeni yaptı. İkilinin eğlenceli videosu binlerce beğeni alırken videonun altına bırakılan "birinciliği kutluyoruzdur" notu dikkat çekti.İşte o video: