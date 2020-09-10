'Sen Çal Kapımı' reytinglerde zirvede!

Dizi; ABC1 hedef kitlede 9.11 reyting ve 23.19 share, TOTAL hedef kitlede ise 7.94 reyting ve 22.77 share alarak Çarşamba gününün en çok izleneni oldu.Dizi, oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.FOX’un sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı”, 16 Eylül Çarşamba saat 20.00’de yeni bölümüyle FOX’ta.