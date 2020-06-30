'Sen Çal Kapımı'nın afişi yayınlandı!

FOX’un sosyal medya hesabından paylaşılan afiş, kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Ahmet Somers, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran dizi, 8 Temmuz Çarşamba günü ilk bölümüyle FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.Yaz ekranının iddialı dizisi “Sen Çal Kapımı”nın ilk bölümü, 8 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.