Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun yaptığı “Sen Sağ Ben Selamet” filminin galası Çarşamba günü Cevahir AVM’de yapıldı. Sinema severler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılanan filmin galasına sanat camiasının ünlü isimleri katıldı. Halka açık yapılan galada ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın çektiği selfie ile hayranları neşeli dakikalar yaşadı.
Aynı yöne giden üç kaçağın yolunun sık sık kesişmesini konu alan filmde, kaçakların yaşadığı macera, aksiyon ve komedi serüveni anlatılıyor. Filmin çekimleri Marmaris’in eşsiz koylarında başlayarak, Köyceğiz, Dalaman Kanyon ve Antalya Patara’da devam etti.
Filmin yazarlığını ve yönetmenliğini, Sağ Salim Serisi, Yusuf Yusuf ve Aşk Yeniden’den tanıdığımız Ersoy Güler üstlenirken, Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar, Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık, Müge Uzel ve daha birçok isim rol aldı.
“Sen Sağ Ben Selamet” filminin komedi ve aksiyon dolu hikâyesi, kaliteli senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük ses getirdi.
'Sen Sağ Ben Selamet'in galasına yoğun ilgi!
Vizyona girdiği günden bu yana büyük ilgi gören Sen Sağ Ben Selamet filminin galası 21 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti.Sinema - 22 Aralık 2016 13:37
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