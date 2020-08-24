Ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kıvırcık saçlarıyla tanınan Kaya, yaptığı imaj değişiklikleriyle hayranlarını şaşırtıyor.
YİNE İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen Seray Kaya, yine şaşırtan bir karar aldı. Kaya, saçlarını yeniden kısacık kestirdi ve "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu. Güzel oyuncunun takipçileri bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.
(Kaynak: aksam.com.tr)
Seray Kaya son imajıyla şaşırttı!
Son olarak Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandıran oyuncu Seray Kaya, dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmıştı. Bu değişimle birlikte çok kez kendini yenileyen Kaya'nın, yine imaj değişikliğine gittiği görüldü.
24.08.2020 17:30 Magazin