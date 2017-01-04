Serbest Konulu Resim Yarışması Sergisi

Kültür-Sanat - 04 Ocak 2017 12:09

Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de açılışı gerçekleştirilecek olan sergiye; iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katılacak.Seçici kurulunda Devrim Erbil, Bedri Baykam, Bubi Hayon, Hakan Esmer gibi hoca ve orta kuşak ressamların yer aldığı sergi, 2016 yılının seçmelerinden oluşuyor. Organizasyon; Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi, Sapanca Doğapark ve Necmi Şahin Eğitim Vakfı işbirliğiyle 6 yıldan bu yana Türkiye genelinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor.Beşiktaş Belediyesi’nin destek verdiği sergide engelli çocuklara ait 2 bin eserin sergileneceğini ifade eden Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, açılışa tüm sanatseverleri ve gönüllüleri davet etti. Sergiye katılan tüm misafirlere engelli öğrencilerin resimlerinden örneklerin hediye edileceğini dile getiren Ahmet Şahin, etkinlik gelirinin ise Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacağını söyledi.Ahmet Şahin şöyle konuştu: “Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi olarak engelli çocuklarımızın hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek adına düzenlediğimiz bu sergiler ne mutlu ki paydaşımız olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın da aracılığıyla ülkemizin her noktasına ulaşıyor. Yurdumuzun doğusundan batısına kadar geleceğimiz olan tüm engelli çocuklarımız hayal dünyalarını bizlerle resimleri aracılığıyla paylaşıyorlar. Ayrıca her yıl ağustos ayında Doğapark’ta gerçekleştirdiğimiz atölye sayesinde çocuklar öğretmenleriyle birlikte sanatla dopdolu bir hafta geçiriyorlar. Bu etkinlikler geleceğimiz olan çocuklarımızın yaratıcılıklarının gelişimi açısından heyecan ve mutluluk verici. Portakal Çiçeği olarak engelli çocuklar adına yaptığımız bu etkinlikleri 2017’de de sürdüreceğiz, farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.”