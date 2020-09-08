Sercan'la Aycan arasında neler oluyor? "Seni motive etmeyi özledim!"

Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la fotoğrafını paylaşarak "Seni motive etmeyi özledim" diye yazdı. Aycan'dan Sercan'a yanıt geldi.

08.09.2020 18:51 Magazin

Sercan'la Aycan arasında neler oluyor? "Seni motive etmeyi özledim!" Survivor yarışması boyunca Ünlüler takımında beraber mücadele eden Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım'ın aralarındaki özel bağ Survivor adasından İstanbul'a taşındı. Yarışmada adı Nisa Bölükbaşı'yla aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım elendikten sonra her şeyin Survivor adasında kaldığını ve unuttuğunu söylemişti. Sercan Yıldırım'ın kendisi gibi futbolcu olan Aycan Yanaç'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım ise ikilinin hayranlarını hareketlendirdi.


Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya hesabından Aycan Yanaç'ı alnından öptüğü bir kareyi paylaşarak, "Seni motive etmeyi özledim" notunu düştü. Sercan Yıldırım'ın paylaşımına Survivor Aycan ise, "Ben de seni sinir etmeyi" diyerek cevap verdi.
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