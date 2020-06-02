Serdar Ortaç: "Bir kadına verecek huzurum kalmadı"

İşte Serdar Ortaç'ın dikkat çeken açıklamaları:"Sosyal medyada yemek yerken fotoğraf paylaşmak, okyanusta sörf yaparken veya havuzda yüzerken fotoğraf paylaşmak oldukça yanlış. Olmayanın gözüne sokunca hasetlik, kıskançlık ve nazar oluyor. 25 yıl boyunca rüzgar gibi yaşadım. Göze, nazara geldim.""Hülya Avşar Show, İbo Show, Beyaz Show'u izlemeyi çok isterim o zamanlar ekran daha doluydu.""Tek hedefim huzurlu ve sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe keşke dediğim en büyük şey vakıf kurmak, Keşke Serdar Ortaç Vakfı'm olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar güzel işler yapardım.""Uşak, Antep yani ülkemizin bir çok şehrinde muazzam yetenekler var. Mecalim olsa yeni yetenek bulmak isterdim ama maalesef öyle bir enerjim yok. Bazı insanlardan 1 tane çıkar. Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses'ten bi daha gelmez bu dünyaya.""Seçil Gür'le 2 Ay boyunca ilişki yaşadık. O kadar iyi bir kız ki anlatamam ama ilişkimiz yürümedi. İnanılmaz yetenekli bir kız. Profesyonel olarak hep yanındayım""Ben böyle yalnız ölmek istiyorum. Artık ilişki kurmak istemiyorum. Son kararım yalnız ölmek. Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı."