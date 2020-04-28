Serdar Ortaç pişman oldu: "Demet'ten bin kere özür diliyorum!"

Serdar Ortaç'tan flaş miras açıklaması!

Serdar Ortaç'tan flaş karar: "Adını Nesrin koyacağım"

Serdar Ortaç'tan Demet Akalın'a yanıt!

Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a sert yanıt: "Kumarda villalar giderken virüs yoktu"

Serdar Ortaç'ın daha önce verdiği bir röportajda söylediği "Ebru Gündeş'le aramızı Demet Akalın bozdu" sözleri olay olmuştu. Demet Akalın da bu sözlere anında yanıt verip Ortaç'ı topa tutmuştu.Sosyal medyadan açıklamada bulunan Demet Akalın şöyle demişti:"Akıllanmıyor adam, enteresan! Ramazan günü Ortaç'a tüm kalbimle akıl sağlığı diliyorum. Gündeş gazla değil, kalbiyle yaşayan dev sesli dostumdur. Öğrendiğimde kapısında bitmişimdir.Telefon denen şey elinde oluyor insanın. Arıyorsun, açılıyor. Kapı da öyle. Gidiyorsun, açılıyor. Dua et ramazan! Yıllar önce hapishaneye giderken beyefendi, Gündeş arkasından arabayla takip ediyordu. Unutuyor herhalde, ne diyeyim. Kendi kişiliğini bana niye bağlamış seneler sonra anladım. 'Çantalarınızı yiyin' dedi ya, ona istinaden. Dost dosttur! Aramak da, gitmek de insanın elindedir! Hele ki hapise girerken arkamdan gelen biriyse... Akıllanmıyor adam, enteresan!"Akalın'ın bu sert açıklamasından Serdar Ortaç da konuştu."Demet'ten bin kere özür diliyorum" diyen ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Röportajın tamamını dinleyin. Ebru ile aramı, Demet'in bozduğu falan yok. Çok üzüldüm. Bu patavatsızlığım için de herkesten özür diliyorum. Benim eşekliğim yüzünden bu hale geldi olay. Sadece dedikodular bizi buraya kadar getirdi. Herkesten özür diliyorum."