Serdar Ortaç-Seçil Gür barıştı! "Beni affetti!"

Serdar Ortaç'tan şok cevap: "Allah belanı versin!"

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Serdar Ortaç'la Seçil Gür ilişkilerini medyaya duyurduktan bir süre sonra ayrılmıştı. Ortaç, Instagram'dan yaptığı açıklamayla ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. Seçil Gür ise ayrılık haberini gazetelerden öğrendiğini söyleyerek Serdar Ortaç'a kırgınlığını dile getirmişti.İkili önceki gün bir AVM'de birlikte objektiflere takıldı. Gazetecilerin görüntü alması üzerine Seçil Gür uzaklaşmak isterken, ünlü popçu muhabirlerin sorularını yanıtlamayı tercih etti."Sizi tekrar bir arada görmek ne güzel" sözleri üzerine gülümseyen Ortaç, "Arkadaşlar aslında biz hiç ayrılmamıştık ki, sadece ben bir salaklık yapmıştım ve özür diledim. Seçil de beni affetti" dedi."O zaman ilişkiniz kaldığı yerden devam ediyor, öyle mi?" sorusu yöneltilen şarkıcı, "Seçil benim her şeyim, yani en iyi arkadaşım alsında" şeklinde kafa karıştıran bir cevap verdi.Seçil Gür'ü daha fazla yalnız bırakmak istemeyen Ortaç, muhabirlere teşekkür ettikten sonra iki adım ileride yürüyen Seçil Gür'e yetişti.