'Şeref Sözü'nden yeni bir tanıtım daha!

Göz alıcı prodüksiyonu, sürükleyici öyküsü ve ünlü isimlerden kurulu zengin oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en çok konuşulacak dizisi olmaya hazırlanan ‘Şeref Sözü’nün yeni tanıtımında, Cihan Adabeyli (Tolgahan Sayışman) ve İsra’nın (Sude Güler), Lübnan’dan Adabeyli Adası’na uzanan soluk kesici öyküsünden çarpıcı anlar yer aldı. Tanıtımın en çarpıcı cümlesi olarak Cihan Adabeyli’nin “Adabeyli Adası’nda ihanetin telafisi, kahpeliğin affı olmaz!” sözleri öne çıktı.Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.TIMS&B Productions proje için, Türkiye dizi tarihinde ilk kez 480 bin m2’lik bir adayı dev bir platoya dönüştürdü. Özel tasarım tablolar, mobilyalar ve objeler ile hazırlanmış dünya jet sosyetesi ile yarışır haldeki Adabeyli Konağı ve tüm mekanları ile ‘Şeref Sözü’nün tanıtımı göz kamaştırdı!‘Şeref Sözü’ yakında SHOW TV ekranlarında olacak!