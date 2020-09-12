'Şeref Sözü'nün oyuncu kadrosu belli oldu!

Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’nün zengin oyuncu kadrosunda Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş yer alıyor.Çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan ‘Şeref Sözü’ için, 480 bin m2’lik bir ada dev bir platoya dönüştürüldü!Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Şeref Sözü’, yapımları ile dünyanın her köşesine ulaşan TIMS&B Productions’ın vizyonu, fenomen olmuş dizilerin yönetmeni Cevdet Mercan’ın rejisi ve hafızalardan silinmeyen dizi hikayelerinin senaristi Eda Tezcan’ın kalemi ile yeni sezonda adından söz ettirecek.