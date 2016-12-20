Seren Serengil ve Demet Akalın yolda kaldı

Magazin - 20 Aralık 2016 22:00

Demet Akalın ile Birce Akalay arasında 'polis' polemiği

Demet Akalın'dan Murat Dalkılıç'a şok sözler!

Önceki Demet Akalın ve Seren Serengil, Akalın'ın eşiyle birlikte katıldıkları "Ben Bilmem Eşim Bilir" yarışmasından kazandıkları araçla dolaşmaya çıktı. Ancak aracı hiç kullanmayan Akalın'ın araca benzin almayı unutması nedeniyle ikili, yolda kaldı. Çaresiz kendilerine benzin getirecek birilerini bekleyen Serengil ve Akalın, aralarında geçen komik diyalogları cep telefonuyla videoya kaydetti. İkili, bir kişinin getirdiği benzinle yollarına devam ederken Serengil o anların videolarını Instagram hesabından paylaştı.İşte Demet Akalın ve Seren Serengil'in yolda kaldığı anlar;