Seren Serengil ve Demet Akalın yolda kaldı

Demet Akalın'ın yarışmadan kazandığı araçla gezmeye çıkan Seren Serengil ve Demet Akalın, aracın benzini bitince yolda kaldı.

Magazin - 20 Aralık 2016 22:00
Seren Serengil ve Demet Akalın yolda kaldı
Önceki Demet Akalın ve Seren Serengil, Akalın'ın eşiyle birlikte katıldıkları "Ben Bilmem Eşim Bilir" yarışmasından kazandıkları araçla dolaşmaya çıktı. Ancak aracı hiç kullanmayan Akalın'ın araca benzin almayı unutması nedeniyle ikili, yolda kaldı. Çaresiz kendilerine benzin getirecek birilerini bekleyen Serengil ve Akalın, aralarında geçen komik diyalogları cep telefonuyla videoya kaydetti. İkili, bir kişinin getirdiği benzinle yollarına devam ederken Serengil o anların videolarını Instagram hesabından paylaştı.

İşte Demet Akalın ve Seren Serengil'in yolda kaldığı anlar;


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