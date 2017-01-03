Yılbaşı tatili içi yurt dışına gitmeye hazırlanan ve 30 Aralık'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerle karşılaşan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın nereye gittiği belli oldu.
Havaalanında muhabirlerin "yolculuk nereye" sorusuna "Yılbaşını bugüne kadar hiç görmediğimiz bir ülkede karşılayacağız ama yerini söylemem" cevabını veren Bürsin ile "Avrupa turuna çıkacağız" cevabını veren Serenay Sarıkaya'nın Fas'a gittiği ortaya çıktı.
Fas'ın Marakeş kentine giden ünlü çift gittikleri gecce kulübünde eğlenirken Azzeddine Maizi tarafından görüntülendi.
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin yeni yıl kutlaması
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi oyuncu Kerem Bürsin yeni yıla Türkiye'den kilometrelerce uzakta girdi.Magazin - 03 Ocak 2017 09:16
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