Sergen Yalçın Kayserispor'da...

Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.

Spor - 04 Ocak 2017 17:18
Sergen Yalçın Kayserispor'da...
Kayserispor, aradığı teknik direktörü buldu. Sergen Yalçın, sezon sonunda kadar Sarı-Kırmızılı takımı çalıştıracak.

Sergen Yalçın takımın Antalya Belek'teki kampına giderek yarından itibaren takımı çalıştıracak.
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