Kayserispor, aradığı teknik direktörü buldu. Sergen Yalçın, sezon sonunda kadar Sarı-Kırmızılı takımı çalıştıracak.
Sergen Yalçın takımın Antalya Belek'teki kampına giderek yarından itibaren takımı çalıştıracak.
Sergen Yalçın Kayserispor'da...
Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.Spor - 04 Ocak 2017 17:18
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