Serhat Teoman sevgilisiyle

Oyuncu çift Serhat Teoman ve Leyla Feray, önceki gün Etiler’de alışveriş yaparken objektife takıldı.

Magazin - 23 Aralık 2016 04:00

İkili gazetecilerin ayaküstü röportaj isteğini geri çevirmedi. Sezon başında rol aldığı "Rengarenk" dizisi yayından kaldırılan Serhat Teoman "Yeni proje var mı?" sorusuna "Bu sıralar tatil yapıp dinleniyorum. Şimdilik uygun bir proje yokken en güzeli evde oturup dizileri takip etmek" diyerek yanıt verdi. Yeni yıl öncesi alışverişe çıkan çift AVM'de elleri kolları poşetlerle dolu olarak ayrıldı.

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