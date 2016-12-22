Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!

Son yılların yakışıklı oyuncularından Serhat Teoman ve oyuncu sevgilisi Leyla Feray Akmerkez’de görüntülendi.

Magazin - 22 Aralık 2016 16:20
Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
Son olarak Kaçın Kurası dizisinde rol alan ve rol aldığı dizinin kısa sürede final yapmasının ardından bir süre dinlenmeyi tercih eden Serhat Teoman yaklaşık 1,5 yıldır düzenli bir ilişki yaşadığı Muhteşem Yüzyıl Kösem'de rol alan sevgilisi Leyla Feray ile kameralara takıldı.

Alışveriş merkezindeki bir erkek giyim katında görüntülenen ikiliden Serhat Teoman mont modellerini inceleyip beğendiklerini denerken Leyla Feray da kararsız kalan sevgilisine yardımcı oldu.

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