Kanal D’de ekrana gelecek ve başrolünü Melisa Aslı Pamuk’la paylaştığı ‘Yeni Hayat’ta rol alacak Serkan Çayoğlu önceki gün kameralara yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, yeni dizisi için heyecanlı olduğunu söyledi. Çayoğlu, “Çekimleri çok güzel gidiyor. Bu süreçte dizi stoğumuzu artırdık. İki hafta sonra da seyirci karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.
Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!
Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk'la rol alacağı dizi için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.
22.08.2020 12:49 Magazin