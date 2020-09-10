Serkan Kaya'dan Corona Virüs açıklaması!

Hafta sonu Afyon’da bir düğünde sahne alan Serkan Kaya’nın orkestrasındaki bir müzisyenin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Müzisyenin aynı ortamı paylaştığı Serkan Kaya, tüm orkestra elemanları, menajerlik ve asistanlık ekibi dahil 35 kişi karantinaya alınmıştı. Serkan Kaya'ya da Corona Virüs testi yapılmış ve sonuçları bekleniyordu.Serkan Kaya'ya yapılan testin sonucu negatif çıktı. Serkan Kaya, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: