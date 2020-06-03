Son zamanlarda sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddialarıyla gündeme gelen Sermiyan Midyat önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Sevcan Hanım'ı darp ettiniz mi?" sorusuna, "Mahkeme sonucu belli olacaktır. Bu konu hakkında konuşmam ahlâken de hukuken de ayıp bir şey. 45 yaşındayım. Bir sürü medyaya yansıyan böyle ilişkim oldu. Herhangi birinde böyle bir şey olabilir mi? Herkes sorabilir. Ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim?" sözleriyle cevap verdi.
Sermiyan Midyat sevgilisini darp etti mi? İlk kez konuştu!
Oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla mahkemelik olan Sermiyan Midyat, Cihangir'de ortaya çıktı. Midyat, Sevcan Yaşar'ı darp etmediği yönünde açıklamada bulundu.
03.06.2020 11:49 Magazin