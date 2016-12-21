Sermiyan Midyat'a Hollywood'dan sevgili

Usta oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, Hollywood'un güzel yüzlerinden Natalie Burn ile aşk yaşıyor.

Magazin - 21 Aralık 2016 20:57
Sermiyan Midyat'a Hollywood'dan sevgili
Sermiyan Midyat, "Ay Lav Yu Tuu" filminde birlikte rol aldığı Natalie Burn ile Bebek sokaklarında el ele turlarken objektife takıldı. Soğuk havaya rağmen birlikte yürüyüş yapan çift, daha sonra bir mekana geçip yemek yedi.


"Cehennem Melekleri 3" filminde Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford ve Antanio Banderas gibi yıldızlarla birlikte rol alan Hollywood güzeli Natalie Burn ile Sermiyan Midyat'ın bir süredir birlikte olduğu öğrenildi.

İşte o kareler;
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