Set kavgasında şok iddia

Dedikodu - 29 Aralık 2016 23:06

'Hangimiz Sevmedik' setinde büyük kavga

Selen Soyder, sete korumayla gitmeye başladı!

Selen Soyder, Can Yaman’ı mahkemeye verdi!

'Hangimiz Sevmedik'ten şoke eden karar

"Hangimiz Sevmedik" dizisinde rol alan Selen Soyder ile Can Yaman'ın sette kavga ettiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Dizinin yapımcısı, yaşanan bu kavga sonrası Selen Soyder ile sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak fesh ettiklerini, "Başrol oyuncuları Selen Soyder ve Can Yaman arasında yaşanan ve yargıya intikal eden bu tatsız olay sebebi ile oyuncumuz Selen Soyder ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız" açıklaması ile duyurmuştu.Usta magazinci Salih Keçeci, Aramızda Kalmasın'ın bugünkü canlı yayınında konuyla ilgili flaş bir bilgiyi seyirci ile paylaştı.Keçeci, Selen Soyder'in diziden ayrılma nedeni ile ilgili "Bu konuyla ilgili araştırmalarım neticesinde öğrendiğim Selen'in bilinçli bir şekilde huzursuz davranışlarda bulunması ve diziden ayrılmak istemesi" diye konuştu.[url=http://www.gecce.com/haber-hangimiz-sevmedikten-soke-eden-karar][/url]Kaynak:acunn.com