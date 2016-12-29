Set kavgasında şok iddia

"Hangimiz Sevmedik" setinde yaşanan gerginlikte yeni gelişme...

Dedikodu - 29 Aralık 2016 23:06
Set kavgasında şok iddia
"Hangimiz Sevmedik" dizisinde rol alan Selen Soyder ile Can Yaman'ın sette kavga ettiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

'Hangimiz Sevmedik' setinde büyük kavga

'Hangimiz Sevmedik' setinde büyük kavga



Dizinin yapımcısı, yaşanan bu kavga sonrası Selen Soyder ile sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak fesh ettiklerini, "Başrol oyuncuları Selen Soyder ve Can Yaman arasında yaşanan ve yargıya intikal eden bu tatsız olay sebebi ile oyuncumuz Selen Soyder ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayız" açıklaması ile duyurmuştu.

Selen Soyder, sete korumayla gitmeye başladı!

Selen Soyder, sete korumayla gitmeye başladı!



Usta magazinci Salih Keçeci, Aramızda Kalmasın'ın bugünkü canlı yayınında konuyla ilgili flaş bir bilgiyi seyirci ile paylaştı.

Selen Soyder, Can Yaman’ı mahkemeye verdi!

Selen Soyder, Can Yaman’ı mahkemeye verdi!



Keçeci, Selen Soyder'in diziden ayrılma nedeni ile ilgili "Bu konuyla ilgili araştırmalarım neticesinde öğrendiğim Selen'in bilinçli bir şekilde huzursuz davranışlarda bulunması ve diziden ayrılmak istemesi" diye konuştu.

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'Hangimiz Sevmedik'ten şoke eden karar

'Hangimiz Sevmedik'ten şoke eden karar



Kaynak:acunn.com
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