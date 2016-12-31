Hayat Şarkısı adlı dizinin bir başka başarılı ve sempatik oyuncusu Ecem Özkaya Üstündağ’da Akmerkez’den alışveriş yapan ünlü isimler arasında yer alıyor. Dizi setinin ve hayatındaki her şeyin güzel gittiğini ama ülkede yaşanan son dönemdeki terör saldırılarından dolayı da üzgün olduğunu belirten Ecem Hanım, sette yılbaşı için çekimleri tamamladıktan sonra biraz evinde dinlenip ardından Avm’ye gelerek yeni yıl alışverişi yapmak için mağazaları gezerken objektifimize tebessümle yansıdı.
Set yorgunluğunu alış veriş ile atıyor..
Başarılı oyuncu Ecem Özkaya Üstündağ set yorgunluğunu Akmerkez'de attı. İşte detaylar...Alışveriş - 31 Aralık 2016 10:16
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