Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, annesi Leman Sam'la Cihangir'de görüntülendi. Yasak Elma'da rol alan oyuncuya dizide bir erkeğin aynı anda iki kadını birden sevmesiyle ilgili polemiklerin sorulması üzerine Şevval Sam, "Bu soruyu erkeklere sorun" dedi. Annesi ise "Bu hayat her şey oluyor, boş verin" cevabını verdi.Şevval Sam, "Güçlü kadınların olduğu bir setteyiz. Senaristler, yapımcılar böyle karar vermiş" diyerek, evinin yolunu tuttu.